Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti

17.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:47

Süper Lig'in 5. haftası 8 gollü bir maçla start aldı. Çaykur Rizespor, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti. 2'si penaltı olmak üzere rakip ağları 3 kez sarsan Loic Remy, Rize'ye galibiyeti getirdi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Rakibini 5-3 mağlup etmeyi başaran Rize ekibinde Loic Remy, ikinci yarıda attığı 3 golle galibiyeti gerien isim oldu. Karadeniz ekibinin diğer golleri ise Fernando ve Boldrin'den geldi. Yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamayan Ankaragücü'nün gollerini ise 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil ile 43. dakikada Torgeir Börven kaydetti.

Öte yandan Başkent ekibinde Alper Potuk, 45. dakikada ikici sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SİFTAH YAPTI

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 5'e çıkardı. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti

İlgili Haberler

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Didem Soydan Erdem Tepegöz
Spor Samatta Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Füze Ak Parti Cep Telefonu Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 15:49:04. #1.15#
title