Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftası 8 gollü bir maçla start aldı. Çaykur Rizespor, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti. 2'si penaltı olmak üzere rakip ağları 3 kez sarsan Loic Remy, Rize'ye galibiyeti getirdi.