Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçıyla geri döndü.

Ligin şampiyonluk adaylarından olan sarı-kırmızılılar, küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor karşısında 3 puan alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise güçlü rakibinden alacağı puan ya da puanlarla düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

MARCAO'NUN YERİNE AHMET ÇALIK

Galatasaray'da Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Marcao ile birlikte Sekidika ve Jimmy Durmaz maç kadrosunda yer almazken, Marcao'nun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, savunmada Ahmet Çalık'a şans verdi.

Çaykur Rizespor'da Boldrin cezalı olduğu için Galatasaray karşısında forma giyemedi.

Saat 21:00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Onyekuru, Feghouli, Falcao