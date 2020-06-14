Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu Koronavirüs pandemisi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, küme düşmeme mücadelesi veren rakibine karşı 3 puanı hedefliyor. Bu kritik karşılaşma öncesi, sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçıyla geri dönüyor. Ligin şampiyonluk adaylarından olan sarı-kırmızılılar, küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor karşısında 3 puan alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise güçlü rakibinden alacağı puan ya da puanlarla düşme hattından uzaklaşmak istiyor. MARCAO'NUN YERİNE AHMET ÇALIK Galatasaray'da Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Marcao ile birlikte Sekidika ve Jimmy Durmaz maç kadrosunda yer almazken, Marcao'nun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, savunmada Ahmet Çalık'a şans verdi. Çaykur Rizespor'da Boldrin cezalı olduğu için Galatasaray karşısında olmayacak. Saat 21:00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler; ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Seri, Ömer, Lemina, Onyekuru, Feghouli, Falcao