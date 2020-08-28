Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ses getiren bir transfer yaptı. Yeşil mavili ekip, 33 yaşındaki Fransız forvet Loic Remy ile İstanbul'da 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hasan Kartal, başkan vekili Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal hazır bulundu.

"FORMASINI GİYDİ"

"Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah 3 yıl burada kalacak" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'Geldi ve formasını giydi. Rize'de ününü daha da yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Remy kariyerli bir oyuncu. Umarım bize faydalı olur ve iyi bir sezon geçirir. Rize'de ailesiyle berabermiş gibi bir yaşantı içinde olacak. Buna eminiz. Çok güzel başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Remy ise imza töreninde, Çaykur Rizespor'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Rize'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir karar aldım. Burada bir sürü insan imza atmamı bekliyordu. Pek çok kulüp benimle görüştü ve iyi kontratlar sundular. Tercihim Rizespor oldu. Bu projeye inanıyorum ve güveniyorum. Geçen sene kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu beni daha da motive edecek. Rizespor'un sportif direktörü ile birkaç gün önce görüştüm ve çok güzel şeyler söyledi. Burada bildiklerimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor bu sene çok farklı işlere imza atacak. Lille de birkaç sene önce Rizespor gibi sıkıntılı günler geçiriyordu. Ancak yaptığımız çalışma ve oyunla çok iyi işler yaptık. Çalışmanın neler yapabileceğini gösterdik."

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK"

Remy, Fenerbahçe'yle görüştüklerini de vurgulayıp "Lille'den arkadaşlarım Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Rize ile ilgili bana güzel şeyler anlattı. Rizespor'un bu sene iyi yerde olacağını söylediler. Başka bir kulüple görüşüyordum ama Rize'yi seçtim. Fenerbahçe ile görüştük. Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüple temasımız oldu. Sadece Türkiye'den değil, birçok ülkeden takımlarla görüştük. Türk halkı çok heyecanlı, çok istekli. Bu da kararımı etkiledi" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA

Remy'nin transferiyle ilgili Karadeniz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada da ''Rizespor'umuza Hoş Geldin Loïc Remy. Fransız yıldız forvet Loïc Alex Teliére Hubert Rémy ile kulübümüz Çaykur Rizespor arasında 2 sezonluk anlaşmaya varıldı. Loic Remy geçtiğimiz sezon Fransa liginde Lille forması giymişti. Dünya Kupası dahil Fransa A milli takımı ile 31 maçta 7 gol atan yeni transferimiz Rémy; sayısız başarı ve kupanın yanında Chelsea ile bir Premier League, Olympique Lyon ile iki Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Liginde 26 maçta 9 gol atan Loïc Rémy; kariyeri boyunca resmi maçlarda 138 gol attı.' Loïc Rémy'nin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI

Kariyerine ülkesinin Olympique Lyon takımında başlayan Loic Remy, sırasıyla Lens, Nice, Olympique Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille takımlarında forma giydi.