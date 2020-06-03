Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Ligi'in başlamasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın gündemindeki 24 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la ilgili sorulara Haber Global'deki canlı yayın sırasında yanıt veren Hasan Kartal, "Bildiğim kadarıyla Oğulcan Çağlayan sezon sonu aramızdan ayrılacak. Oğulcan, Galatasaray ağırlıklı görüşmeler yapıyor." dedi.

"O HAKEM BENİ ÇILDIRTTI"

Geçen sezon Galatasaray maçının ardından "Silahım olsa hakemi vururdum" açıklaması hatırlatılan Hasan Kartal "Geçen sene Galatasaray maçında hakem (Serkan Çınar) korkunç hatalar yaptı, düşünmek istemiyorum. Zaten bana, hakemin hatası yüzünden az ceza (11 gün) verdiler. Beni, o hale hakem getirdi. Bana aslında hiç ceza verilmemeliydi. TFF'ye teşekkür ederim, doğruyu gördüler. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşamayız. Hakemler sahaya çıkacak ve adil maç yönetecek." diyerek sözlerini noktaladı.

"KÜME DÜŞME ADİL DEĞİL"

"Küme düşme kalksın" diyen kulüplerden biri oldukları hatırlatılan Hasan Kartal "Küme düşmenin kaldırılması doğrudan benim düşüncem değildi. Bu görüşü olan arkadaşlara katılmıştım. Rizespor olarak küme düşme korkumuz yok, takımda sorun da yok. Ben bu düşünceye katıldım çünkü bundan sonra yarışın adil olacağını düşünmüyorum. Adil bir durum yok çünkü kiminin sporcusu gelmedi, kiminde koronavirüs çıktı. Bu sıkıntılı dönemde yapılacak maçların sonunda düşenler için adil bir durum olmayacak. TFF uygun görmedi, umarım iyi şekilde sezon biter." dedi.

"G.SARAY'DA VİRÜS ÇIKARSA..."

Futbolcuların şu an korktuğu bir durumun olmadığını söyleyen Hasan Kartal "Takımda koronavirüsle ilgili sıkıntı yok ama maçlardan sonra ne olacak bilmiyorum. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Maçtan 3-4 gün sonra Galatasaray'da koronavirüs çıkarsa bizim çocuklar da endişe duyacak, karantinaya girecek." ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİLİ OYNANABİLİRDİ"

Maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili konuşan Hasan Kartal "Maçların seyircisiz oynanması tuzsuz bir yemek gibi. Seyircisiz, kuru kuruya maç oynamanın iyi bir yanı yok ama yapacak bir şey de yok. Şu an durum bu, inşallah virüs biter de seyircili oynarız. Belki buna da çözüm bulunabilirdi. Statlar geniş, 2-3 metre aralıklarla seyirci oturabilirdi, bunu neden düşünmediler bilemiyorum." şeklinde konuştu.