Çayhane nasıl yazılır? TDK'ya göre çayhane mi, Çay hane mi? Çayhane ne demek?

Çayhane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, çayhane TDK'ya göre nasıl yazılır? Çay hane nasıl yazılır? çay hane mi, çay hane mi? TDK'ya göre çayhane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ÇAYHANE NASIL YAZILIR?

Çay hane: Yanlış

Çayhane: Doğru

ÇAYHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Çayhane Çayevi.