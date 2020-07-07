Çayhane nasıl yazılır? TDK'ya göre çayhane mi, Çay hane mi? Çayhane ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Çayhane". Peki, çay hane nasıl yazılır? TDK'ya göre çayhane mi, çay hane mi yazılır?

07.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:29

Çayhane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, çayhane TDK'ya göre nasıl yazılır? Çay hane nasıl yazılır? çay hane mi, çay hane mi? TDK'ya göre çayhane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE ÇAYHANE NASIL YAZILIR?

Çay hane: Yanlış

Çayhane: Doğru

ÇAYHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Çayhane Çayevi.