Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari Çukurca'da 7 gün önce girilen çatışmada yaralanan ve tedavi altına alınan bir askerimiz, hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.
18.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:44
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 gün önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çakır, bu sabah şehit oldu.
ACI HABER BABA OCAĞINA DÜŞTÜ
Askeri yetkililer, şehidin Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine acı haberi verdi.
Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin yarın Aladağ'da toprağa verileceği bildirildi.