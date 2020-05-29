Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Çatalca'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.

Çatalca'da bugün önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.

METEOROLOJİ 'DOLU' UYARISI YAPMIŞTI

Meteoroloji hafta başında, yurdun batısının yağışlı hava dalgası altına gireceğini ve İstanbul'un daha çok Anadolu Yakası'nda yağışların etkili olacağını belirtmişti. Yağışlarda, gök gürültüsü ve dolu olasılığının da bulunduğunu aktaran Meteoroloji vatandaşları kötü hava koşullarına karşı uyarmıştı.

İşte ilçeden gelen görüntüler;