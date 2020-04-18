Caroline Koç kimdir? Caroline Koç nereli, kaç yaşında?

İzmir'İn önemli ailelerinden Giraud ailesine dahil olan Caroline Koç, Mustafa Koç ile evlendikten sonra, kayınpederi Rahmi Koç tarafından kendisine çalışması için iş kuruldu. Edwards markasında faaliyet yürüten Koç, kısa sürede mağazacılık konusunda kendini geliştirdi ve ilerleyen süreçte özgün markalar hayata geçirdi. Caroline Giraud Koç kimdir, kaç yaşında?

CAROLİNE KOÇ KİMDİR?

Caroline, 1969'da İzmir'de Giraud aile üyesi olarak dünyaya geldi. Annesi Marianne Graud, babası ise Herve Giraud'dur. Büyükbabasının dedesi Fransa'dan İzmir'e yerleşmiş. Giraud ailesi, İzmir Yün Mensucat'ın sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren moda konusunda bilgi sahibi. Uzun süre veteriner olmak istese de ailenin yardımıyla Boston'da işletme okudu. Okul bittikten sonra, 21 yaşında aşık oldu ve Mustafa Koç ile evlendi.

FARK YARATAN KADINLAR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Kayınpederi Rahmi Koç, iş kurdu ve İngiliz tarzında kıyafetler satan erkek giyim mağazası Edwards'ın ilkini Hisar'da açtı. İlk kızı Esra dünyaya gelene dek bu marka için çalıştı. 4 yıl boyunca mağazacılık hakkında önemli tecrübeelr elde etti. İkinci kızı Aylin'in doğduğu yıllarda, çocuklar için kapalı oyun alanları yaratan Play Barn projesini hayata geçirdi. 1998 yılında İlkadım Çocuk Eğitim ve Oyun Merkezi'ni kurdu ve yöneticiliğini üstlendi. Haremlique Istanbul (2008) ile Selamlique Istanbul (2009) şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Yönetim Kurulu başkanı, Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) kurucu üyesi de olan Koç, 2015 yılında Fark Yaratan Kadınlar Ödülü'nü elde etti.

İşadamı Mustafa Koç ile evli, Esra ve Aylin adında iki kızı bulunuyor. Eşi Mustafa Koç, 2016 yılında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.