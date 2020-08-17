Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?

Muhteşem Yüzyıl dizisinin takipçilerinden olan rapçi Cardi B, Kösem Sultan dizisine de başladığını açıklamış ve Hürrem hayranı olduğunu dile getirmişti. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü sanatçı, Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter hesabından Türk yönetmenlere seslendi. Cardi B, yaptığı paylaşımda "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Eşi Offset ile birlikte Instagram'dan bir canlı yayın yapan Cardi B, geçen günlerde Türkiye'ye gelmek istediğini söylemişti. Ünlü rapçi, kendisine eşlik etmek için Offset'i de ikna etmeye çalıştığını belirtmişti.

EŞİ 16 SAAT UÇMAK İSTEMİYOR

Cardi B, yayın esnasında şunları söylemişti:

"Türkiye'ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun'dan çok etkileniyorum ama birisi (eşi Offset'i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset'i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip, müze gezeceğim.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU BENİ ETKİLİYOR"

"Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil" diyen Cardi B, "Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim" şeklinde konuşmuştu.