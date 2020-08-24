Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar ve gazeteci İsmail Saymaz arasında "İthal saman" tartışması yaşandı.

Programda Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların terörle mücadelenin seyrini değiştirdiğini belirten Mete Yarar, "O zamanın teknolojisinde biz askerler ayağımızı yere basmak zorundaydık. Şimdi bir tugayın gittiği yere bir tane SİHA gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAMAN İTHALATI KOCA BİR YALANDIR"

Yarar'ın konuşması sırasında araya giren gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'nin saman ithal ettiğini belirtti. Bunun üzerine tepki gösteren Yarar, "Türkiye'nin saman ithalatı koca bir yalandır" dedi.

"BAĞIRMA KARDEŞİM"

Yarar, sözlerinin devamında saman ve SİHA'nın karşılaştırmasına sert tepki gösterip bağırdı. Yarar'ın sesini yükseltmesine kızan Saymaz ise "Bağırma kardeşim" diyerek tepkisini dile getirdi.