Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı

Leyla Çelikten, 30 yaşındaki iki çocuk annesi kızı Duygu Çelikten'in kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Emniyet güçleriyle işbirliği yapan Anlı ise olayı incelemeye aldı. 15 gündür haber alınmayan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Evladının ölüm haberiyle yıkılan acılı anne ise canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bugün yayınlanan programında Duygu Çelikten ile ilgili acı haberi veren Müge Anlı, genç kadının sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri aldığını söyledi. Yapılan kısa süreli çalışmada Çelikten'in yaklaşık 10 gündür ölü olduğu düşünülüyor.

DAKİKALARCA AĞIT YAKTI

Çelikten'in üzerinde bulunan altınların dahi çıkarılmadığını söyleyen Anlı, cesedin taşlarla kapatıldığını söyledi. Yayından önce kızının acı haberini alan anne Filiz Çelikten, canlı yayında ağıt yakıp gözyaşı döktü. Dakikalarca gözyaşı döken acılı anne, kızının katilinin bulunması için yardım istedi.