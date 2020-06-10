Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Çektiği eğlenceli videolarla ve "Ablan star bebeğim" sözlüyle tanınan 31 yaşındaki Caner Çalışır, bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Instagram'ın fenomen isimlerinden Caner Çalışır, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde boy gösterdi. Son dönemin eğlenceli programlarından Benimle Söyle'de jüri üyeliği yaptı ve aynı zamanda yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz gibi DJ'dir. İşte, Caner Çalışır biyografisi...

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla popüler hale geldi ve ardından "Ablan Star Bebeğim" sözleriyle de ününe ün katarak devam etti. Caner Çalışır, Radyo elevizyon bölümünden mezun oldu. Vine'daki videolarıyla bilinse de Hakan Kakız ile TV ve sosyal medya dünyasına adım attı.

O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Çalışır, komedyen Okan Bayülgen ile de çalışmalar yürüttü. Diğer yandan fenomen isim DJ olarak çalışıyordu. Caner Çalışır, Kanal D'nin başarılı çalışmalarından Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı. Radyo programlarına da katılarak adından söz ettirmeye devam eden Caner, Kerimcan Durmaz ile olan videoları ile Instagram'da bir milyon takipçiye ulaştı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü ve 10 Haziran 2020 tarihinde de kalp krizinden ötürü yaşamını yitirdi.