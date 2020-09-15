Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum programı sunucusu Candaş Tolga Işık kimdir?

Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum programını takip edenler ekranda gördükleri Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum sunucu Candaş Tolga Işık kaç yaşında, nereli?

CANDAŞ TOLGA IŞIK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

HAYATI

Işık, 3 Mayıs 1978'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. Yurt dışında genetik mühendisliği eğitimi gördü. 2010 yılında sunucu Burcu Kapu ile evlenen Candaş Tolga Işık, 2012 yılında boşanmıştır.

KARİYERİ

2002 yılında bir yerel radyo istasyonunda habercilik yapmaya başladı. Ardından Best FM ve RadyoTime'da çeşitli radyo programları hazırlayıp sundu. 2009'da Alem FM'de Güçlü Mete ile birlikte Kripto Odası isimli programı sunmaya başladı.

"Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller" tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın TV Programcısı Ödülü gazeteci Candaş Tolga Işık'a verildi.

2015 yılında 3 ayrı üniversitenin öğrencilerinin oylarıyla "Türkiye'nin en başarılı, genç siyaset yazarı" ödülünü aldı.

Mayıs 2013 yılında köşe yazılarından oluşan İthal Edilmiş Korkular Ülkesi isimli kitabını çıkarttı.

2009'da tv8'de Bunu Konuşalım isimli politik sohbet programını hazırlayıp sundu.

2014 yılında KAFA dergisini kurdu. 2015 yılında FİTBOL dergisini çıkartmaya başladı, yine aynı sene kapanmak üzere olan TARİH dergisini alarak derginin yayın hayatına devam etmesini sağladı.

2006-2020 yılları arasında Posta'da yazarlık yaptı. 21 Nisan 2020 tarihinde gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak gazeteden ayrıldığını açıkladı. Kafa Radyo'da Güçlü Mete ile Kripto Odası programında gündem yorumları yaptı.

Candaş Tolga Işık, Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum programını sunuyor.