Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Canavarlar Firarda oyuncuları ve Canavarlar Firarda özeti!

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CANAVARLAR FİRARDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

CANAVARLAR FİRARDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rob Letterman

Oyuncular: Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2015 (103 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Kasım 1998 Cuma

Senaryo: Scott Alexander, Larry Karaszewski

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Goosebumps