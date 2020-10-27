ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ TÜRK BAYRAĞI'NA BÜRÜNDÜ
27.10.2020 00:15 | Güncelleme: 27.10.2020 01:20
ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ TÜRK BAYRAĞI'NA BÜRÜNDÜ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı'na büründü.
ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ TÜRK BAYRAĞI'NA BÜRÜNDÜHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKüçük Çamlıca Televizyon Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı'na büründü. Kırmızı beyaz ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı. Kuleyi kaplayan kırmızı beyaz renkli ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu ve İstanbul'un birçok ilçesinden fark edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün aynı anda ışıklandırılmasıyla renkli görüntüler oluştu.