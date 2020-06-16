Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?

Çamaşır yıkarken bazı noktalara dikkat ederek onların yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Pratik yöntemleri uygulayarak çamaşırlarını kolayca hassas yapıya kavuşturabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE ETKİSİ

Çamaşırlarınızı yıkarken deterjan bölmesine bir bardak beyaz sirke ekleyin. Doğal bir yumuşatıcı özelliği ola beyaz sirke, çamaşırlarınızı yumuşacık yapacak. Sirkenin kokusundan da endişe etmenize gerek yok. Açık havada kuruma sırasında koku kendiliğinden gidecektir.

ÖNCE KURUTMA MAKİNESİ

Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra 10 dakika boyunca kurutma makinesinde kurutun. Böylece kuruma sırasında çamaşırlarınızı daha az sertleşerek yumuşak kalacaktır.

ASARKEN DİKKAT

Basit ve etkili bir yöntemle çamaşırlarınızın daha yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz. Çamaşırınızı asmadan önce silkelemeniz onların havalanmasını sağlayacağı için daha yumuşak kalmalarını sağlar.

ÖLÇÜLÜ DETERJAN KULLANIMI

Çamaşırlarınızda biriken deterjan kalıntısı onların sert yapıda olmasına neden olur. Bu yüzden çamaşır yıkarken deterjan bölmesine ölçüsünden fazla deterjan koyulmamalıdır.