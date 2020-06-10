Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarındaki tarlasında çalışmak için giden çiftçiMehmet Duru'nun cesedi bulundu.

İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'ndeki tarlasına giden mahalleli, bir kişinin yol kenarında bulunan su motorunun yanında hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin Mehmet Duru'ya ait olduğu tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemenin ardından Duru'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Duru'nun tarlasına çalışmak için gittiği öğrenildi.