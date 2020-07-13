Çalar saat nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla çalar saat mı, çalarsaat mı? Çalar saat ne demek?

Çalar saat kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, çalar saat TDK'ya göre nasıl yazılır? Çalar saat nasıl yazılır? Çalar saat mı, çalar saat mı? TDK'ya göre çalar saat kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE ÇALAR SAAT NASIL YAZILIR?

Çalarsaat: Yanlış

Çalar saat: Doğru

TDK'YA GÖRE ÇALAR SAAT NE DEMEK?

çalar saat, -ti

isim

Ayarlanışına göre istenilen zamanda çalan saat:

"Bu sabah garip bir şey oldu. Çalar saatin yardımı olmadan uyandım." - Elif Şafak