Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü nereli, kaç yaşında? Çağlar Söyüncü boy, kilo

Çağlar Söyüncü, Menemen Belediyespor'da futbol kariyerine başladı, Bucaspor'a stoper olarak transfer oldu. 2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen Çağlar Söyüncü Leicester City'de futbol hayatına devam ediyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi, aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcudur.

Söyüncü futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladı. Burada forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı isteğiyle Bucaspor'a transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Söyüncü, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti. 2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. 2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

SC FREİBURG'A TRASFER OLDU

2015-16 sezonu devam ederken Söyüncü'nün adı farklı Bundesliga takımlarıyla anılmaya başladı. Bu takımlar arasında VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve 1. FC Köln bulunmaktaydı. Ancak, futbolcu tercihini SC Freiburg'dan yana kullandı. Mayıs 2016'da transfer açıklandı.

2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.

Çağlar Söyüncü 1, 86 boyunda ve 82 kilo ağırlığındadır.