Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

İki çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı. Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'da yer alan habere göre: Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.