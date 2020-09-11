Çağatay Akman Bul Beni Çıkar Bu Çukurdan şarkı sözleri | Çağatay Akman yeni şarkısının sözleri nelerdir?
Çağatay Akman'ın yeni şarkısı 'Bul Beni Çıkar Bu Çukurdan' klibiyle birlikte Youtube'da yayınlanmaya başladı. Gece gölgenin rahatına bak şarkısıyla izlenme rekorları kıran Çağatay Akman yeni şarkısıyla da çok sayıda izlenme almak istiyor. Peki yeni şarkısının sözleri nelerdir şimdi hep birlikte bakalım.
Çağatay Akman'ın yeni şarkısının sözleri merak ediliyor. Beğenilen yeni şarkısı "Bul Beni Çıkar Bu Çukurdan" 'ın sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?
Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 yılı Çankırı doğumlu Türk şarkıcıdır.
Çağatay Akman, 12 Haziran 2016'da yayımlanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile tanındı. 8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı. 14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı. 15 Şubat 2018'de ise "Yüreğim Davacı" adlı şarkısını yayımladı. 21 Temmuz 2018'de "Çek Silahını Daya Göğsüme" adlı şarkısını yayımladı. Ayrıca gitar çalabilen Çağatay Akman, müzikal kariyerinin yanı sıra Bizim Hikâye dizisinin 12. bölümünde konuk oyuncu olarak rol aldı. Çağatay Akman, ayrıca 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" kategorisine aday gösterildi.
BUL BENİ ÇIKAR BU ÇUKURDAN ŞARKI SÖZLERİ
Bul beni çıkar bu çukurdan
Hadi uyandır bu derin uykudan
Titriyor dudaklar korkudan
Git diyorsunda sanki yol mu var
Hakim bizim işi çevirmedi
Şimdi kelepçeler tam kemirmelik
Yeri geldi gram bile sevilmedik
Bebeğim biz asla boşa delirmedik
Ondan asla kaçamam
Elini uzatsa beni yakalar
Onu rezidans için hiç satamam
Güzel günler elbet şafakta
Bul beni çıkar bu çukurdan
Hadi uyandır bu derin uykudan
Titriyor dudaklar korkudan
Git diyorsunda sanki yol mu var
Sokaklar seni beni yalan eder
Cebimde para yokken Münir babam yardım eder
Gece nedir belli değil gürültüler sebebi belli belli beni delirttiler
Hisler sazdan çağladı bugün kainat benim için ağladı
Dünya adaletine kanmadım para basıyor o terazi kolları
Bir ben mişim senin işin anladım
Bütün dertlerim eli kolu bağladı
Bugün güneş bizim için doğmadı
Dedi dünün yarın için umut olmalı
Yüzün solmadı açmadı çiçekler
Hüzün sarmadı hoş gelecekler
Gözün dolmadı geçmişi silecekler
Sanki yüz yıl geçti diyecekler.
BUL BENİ ÇIKAR BU ÇUKURDAN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Produktör : Abdullah Özdoğan - 2645 Records
Söz : Muhsin Hodoman
Müzik : Çağatay Akman
Aranje: Can Vatansever
Klip Yönetmeni : Kemal Başbuğ