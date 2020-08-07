Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında caddelere yerleştirilen dezenfektan stantlarını su doldurur gibi boşaltan vatandaşlar kameralara yakalandı.

07.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:43

Kocaeli'de kimliği belirsiz kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında caddeye yerleştirilen dezenfektan stantlarından birinde yapılan hırsızlık kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti

Evlerinde biten dezenfektan şişelerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanlara yerleştirilen ünitelerden temin eden bazı vatandaşlara ait görüntüler, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de resmi sosyal hesabından videoyu paylaşıp "Neden mi dezenfektanlar erkenden bitiyor?" notunu düştü.