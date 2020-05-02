Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları ve Buz Depremi özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Buz Depremi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Buz Depremi konusu, Buz Depremi özeti ve Buz Depremi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Buz Depremi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Buz Depremi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Buz Depremi filmini izleyecek olanların merak ettiği Buz Depremi konusu nedir, Buz Depremi oyuncuları kimler ve Buz Depremi özeti gibi konuları inceliyoruz.
BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.
BUZ DEPREMİ OYUNCULARI
Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl
Buz Depremi Türü: Bilim Kurgu
Buz Depremi Yönetmeni: Paul Ziller
Buz Depremi Senaristi: Paul Ziller , David Ray