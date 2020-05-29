74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde camiler ibadete kapatılmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bugün kılınan Cuma namazıyla beraber camiler 74 günün ardından tekrar ibadete açıldı. Maske ve sosyal mesafe ile kılınan Cuma namazında, vatandaşlar seccadeleri evlerinden getirdi. Seccadesi olmayanlara yetkililer tek kullanımlık seccade verdi.

SECCADELER EVLERDEN GETİRİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Yurt genelinde vatandaşlar Cuma namazını tekrar cemaatle kılmak için camilere giderken,Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camine de vatandaşlar namaza saatler kala geldi. Maske kuralına özen gösteren vatandaşlar, evlerinden seccadelerini getirdi. Seccadesi olmayanlara ise Üsküdar Belediyesi tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

SOSYAL MESAFEYE UYGUN SAF TUTULDU

Namaz saati sırasında yağmurlu olacağı ihtimali üzerine vatandaşlar caminin içinde, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saf tutarak namazlarını kılacak. Görevli ekipler, caminin avlusuna da sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şerit çekti. Günler sonra camiye gelen vatandaşlar, çok mutlu olduklarını ve camileri özlediklerini söyleyerek tedbirlere uyduklarını belirtti. Öte yandan, Cuma namazı öncesinde camide sık sık sosyal mesafe ve maske konularında uyarılar yapıldı.