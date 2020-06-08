Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı

Ordu'da Ertuğrul Gazi anısına dikilen büst, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan'a benzediği için eleştirilince büst kaldırıldı. Olayda ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

08.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:22

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Türk ve İslam tarihinin önemli isimlerinin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi'nin büstü ise Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetildi.

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Sosyal medyada "Engin Altan Düzyatan" ve "Ertuğrul Gazi büst" etiketleri en çok konuşulanlar arasında girerken, pek çok kullanıcı ise bu duruma tepki gösterdi. Belediye, tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda ihmalleri olduğu belirtilen 2 kişi görevden alındı.

FATURA 2 KİŞİYE KESİLDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Görevden alınan Zabit Yön'ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan'ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.

NE OLMUŞTU?

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damga vuran isimlerin büstlerini Belediye Meydanı'na koymuş, ancak Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş dizisinde oynayan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzemesi tepkiye sabah olmuştu.