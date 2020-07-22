Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'e çıkma mücadelesinde TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İki takım arasındaki eşleşmenin rövanşı 26 Temmuz Pazar günü Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılacak takım adını finale yazdıracak.

Rövanş maçının da 0-0 bitmesi halinde mücadelede uzayacak. Her türlü gollü beraberlikte ise tur atlayan taraf Bursaspor olacak.