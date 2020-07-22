Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı Süper Lig'e çıkma mücadelesinde TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı ve rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Süper Lig'e çıkma mücadelesinde TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İki takım arasındaki eşleşmenin rövanşı 26 Temmuz Pazar günü Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılacak takım adını finale yazdıracak.

Rövanş maçının da 0-0 bitmesi halinde mücadelede uzayacak. Her türlü gollü beraberlikte ise tur atlayan taraf Bursaspor olacak.