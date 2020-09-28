Bursasporlu futbolcu kulüpten ayrılınca taraftar lokma döktürdü!

Bursaspor taraftarı Onur Uludağ daha önce verdiği sözünü tutarak yerine getirdi. Bursaspor'da forma giyen Kubilay Kanatsızkuş'un takımdan ayrılmasıylayeşil-beyazlı bir taraftar, verdiği sözü tutarak lokma döktürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la sözleşmesini tek taraflı feshederek Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un gidişi sonrası Onur Uludağ isimli taraftar, çok ilginç bir harekete imza attı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Uludağ, Kubilay'ın takımdan gitmesi halinde adak adamış ve lokma dağıtma sözü vermişti. Verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ'ın bu hareketi sosyal medyada da geniş yer buldu.