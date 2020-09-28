Takımdan ayrılması için verdiği sm

Kubilay Kanatsızkuş'un Bursaspor'dan ayrılmasından sonra yeşil-beyazlı bir taraftar, daha önce verdiği sözü tutarak lokma dökerek ilginç bir olaya imza attı. Taraftarın yaptıkları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.