Takımdan ayrılması için verdiği sm
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Takımdan ayrılması için verdiği sm

28.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:10
Takımdan ayrılması için verdiği sm

Kubilay Kanatsızkuş'un Bursaspor'dan ayrılmasından sonra yeşil-beyazlı bir taraftar, daha önce verdiği sözü tutarak lokma dökerek ilginç bir olaya imza attı. Taraftarın yaptıkları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Bursaspor taraftarı Onur Uludağ daha önce verdiği sözünü tutarak yerine getirdi. Bursaspor'da forma giyen Kubilay Kanatsızkuş'un takımdan ayrılmasıylayeşil-beyazlı bir taraftar, verdiği sözü tutarak lokma döktürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la sözleşmesini tek taraflı feshederek Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un gidişi sonrası Onur Uludağ isimli taraftar, çok ilginç bir harekete imza attı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Uludağ, Kubilay'ın takımdan gitmesi halinde adak adamış ve lokma dağıtma sözü vermişti. Verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ'ın bu hareketi sosyal medyada da geniş yer buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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