Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı

Bursa'nın İznik ilçesinde öğle arası şekerleme yapan bir çiftçi uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Bahçeye giren kimliği belirsiz hırsızlar 2 saat içerisinde 3 tane kiraz ağacının tüm meyvelerini toplayıp kaçtı.

3 AĞAÇ DOLU KİRAZ TOPLANDI

Olay Çakırca Mahallesi'nde yaşandı. Kiraz ve erik üreticisi çiftçi Ragıp Ablay, kirazlarını topladığı esnada dinlenmek için tarladaki kulübesine gitti. Burada 2 saat uyuyan çiftçi uyandığında tarlasındaki 3 ağaç dolusu kirazın toplandığı görünce şaşkına döndü.

"İYİ Kİ UYURKEN BİZİ GÖTÜRMEMİŞLER"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ablay, "Dinlenmek için kulübeme girdim. Bir saat bilemedin iki saat dinlendim uyandığımda bir gördüm ki kirazlar toplanmış. 3 tane ağacı ne zaman geldiniz de topladınız. İnanılır gibi değil iyi ki uyurken bizi götürmemişler" dedi.