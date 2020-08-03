Bursalı ustanın üretip 750 TL'ye sattığı sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor

700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılan bel ağırlarını sonlandıran sandalyeyi yeniden üreten Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan mobilyacı İlhan Helvacı taleplere yetişemiyor. Yapılan sandalye sayesinde bir çok kişi ağrılarından kurtulduğu iddia ediliyor.

10 GÜNDE İMAL EDİP 750 TL'DEN SATIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan mobilyacı İlhan Helvacı, "Ailemizden bir büyüğümüzün bel rahatsızlığı vardı. Gelip bizlere daha önce böyle bir sandalyenin olduğunu söyledi. Bizlerde yaptığımız araştırmalar neticesinde 700 yıl önce böyle bir sandalyenin olduğunu gördük. Bunu tekrar yapıp kendisine verdik. Yaklaşık 20 dakika boyunca sandalyede oturduktan sonra ağrılarının gittiğini söyledi. Daha sonra bunun üretimini yapmaya karar verdik. Duyan bizleri arıyor. Bizlerde gelen siparişler üzerine yapıp teslim ediyoruz. Yaklaşık 10 gün içerisinde imal ediyoruz. Doğal ahşap, kayın, ceviz, meşe ağacından hangisinden istiyorsalar ona göre yapılıyor. Şu anda yoğun bir talep var. Elimizde hazır yapılı yok, tamamen siparişlere göre yapıyoruz. Fiyatı ise 750 TL. Alternatif tıp olarak uzmanların bu sandalyeyi önerdiğini duyuyoruz. Ürünümüz tamamen portatif iki parçadan oluşuyor. Takıyorsun, oturuyorsun isteğiniz yere rahat bir şekilde götürebilirsiniz" dedi.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM, DENEDİKLERİNDE ANLAYACAKLAR"

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Mehmet Kolay ise "Bel fıtığım vardı. Genelde ağır kaldıran herkeste buna rastlamak mümkün. Doktorum bana düz yerde oturmamı önerdi. Fakat sandalyede yemek masasında oturduğumda bel fıtığından dolayı şikayetlerim oluyordu. Yemek yemekte bile zorluk çekiyordum. Bir arkadaşım bu konuda bana bilgi verdi ve İlhan ustayı önerdi. 700 yıllık bir geçmişi olan sandalyenin olduğunu öğrendim. Arkadaşımın aldığı sandalyede 20 dakika oturduğumda belime iyi geldiğini fark ettim. Bende sipariş verdim ve sandalyemi almaya geldim. Ben herkese tavsiye ediyorum. Denediklerinde anlayacaklar" ifadelerini kullandı.