Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, ildeki koronavirüs süreci ve filyasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kaşıkçı, ilin bazı bölümlerinde vaka sayısının az olduğunu fakat sanayi kuruluşlarında çalışan kişilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği bölgelerde vaka sayısının yüksek olduğunu belirtti. Kaşıkçı yaptığı açıklamada filyasyon çalışmalarının önemine değindi.

Zamanında filyasyonun koronavirüsle mücadelenin temel taşı olduğunu söyleyen Kaşıkçı, "Test sonuçlarına göre ekiplerimiz önce telefonla irtibat kuruyor, ardından da evlere gidiyor." dedi.

"HASTANIN KUAFÖRDE SAÇINI YAPTIRDIĞINI ÖĞRENDİK"

Filyason sürecinde yaşadıkları bazı olayları anlatan Kaşıkçı, "Aslında çok dramatik ve çarpıcı örneklerimiz var. Mesela bir pozitif vakamızı telefonla aradığımız zaman kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti. Hastayı izolasyona aldık. Düğünü erteletip, damadı İstanbul'a geri yolladık. Zamanında filyasyonla birçok kişiye bulaşmasını önlemiş olduk" ifadelerine yer verdi.

"KIŞ AYLARI DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR"

Kaşıkçı açıklamalarının devamında, "Temaslı kişileri öğrendikten sonra bu kişileri hızlı şekilde izolasyona almamız gerekiyor ki bulaşı engelleyelim. Kış aylarında insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğini biliyoruz. Filyasyon, kış aylarında daha da önem kazanıyor. Bazı vatandaşların çeşitli nedenlerle temaslı olduğu kişileri söylemediğini biliyoruz. Karantinaya alınan kişilerin mağduriyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gideriliyor. Bu sebeplerden ötürü, vatandaşlar doğruyu söyleyip, bize, filyasyon konusunda destek olmalı. Osmangazi'nin bir bölümü, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ise daha rahat bir süreç geçiriyoruz. Dağ ilçelerimizde hiç vakanın görülmediği günlerimiz oluyor. Kurallara uymak ve zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmamak bu hastalığı önlememizdeki temel kurallardan bazıları" dedi.