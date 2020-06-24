Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı.

24.06.2020 07:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:16

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı.

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Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi yolunda Hakkı B. ile Aslan Çetinkaya ve kardeşi Mehmet Çetinkaya arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakkı B. yanındaki tabancayla Aslan ve Mehmet Çetinkaya kardeşlere ateş etti.

Aslan ve Mehmet Çetinkaya, başından ve göğsünden ağır yaralanırken Hakkı B. de aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin ise şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.