Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı

Cumartesi günü meydana gelen olay, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mali Müşavirlik yapan olan Uğur Özer'in annesinden kendisine hatıra olarak kalan küpe ve takılar, şehir dışına çıkmalarını fırsat bilen hırsızlar tarafından çalındı.

Bir hafta boyunca evin çevresinde keşif yapan hırsızlar, Özer ailesinin evden ayrılmasını fırsat bilerek gece geç saatlerde sitenin bahçesindeki duvara tırmandı. Tellerin üzerinden atlayarak içeri giren hırsızlar ilk olarak bahçeye bakan mutfak kapısını zorladıysa da açmada başarılı olamadı. Evin yan tarafında bulunan salona yönelen hırsızlar, buradaki camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık 25 dakika boyunca evin içerisinde değerli eşya arayan zanlılar, daha sonra yatak odasındaki dolabın içerisinde bulunan takı çantasını fark etti. Hırsızlar, aldıkları çantayla birlikte girdikleri şekilde çıkarak kayıplara karıştı.

AİLE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Şehir dışından evlerine geri dönen Özer ailesi, evi dağınık halde görünce büyük şok yaşadı. Eve hırsız girdiğini anlayan aile hemen polis ekipleriyle irtibata geçti. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde delil toplayan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların eşgalini belirlemek için soruşturma başlattı.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Olay sonrası manevi olarak kendisini kötü hissettiğini ve bir an önce annesinden kalan yadigarların bulunmasını isteyen Özer, " Geçtiğimiz hafta gece saat 10.30 sıralarında eve giren hırsızlar yaklaşık 20-25 dakika boyunca evin içerisinde kalıp, bizim için manevi anlamda değerli olan rahmetlilerimizden kalan bir takım değerli eşyalarımızı alıp gittiler. Bir haftadır ailecek psikolojik anlamda da ailecek yıkılmış durumdayız. Fakat emniyet teşkilatı konuyla yakında ilgileniyor. İnşallah en kısa sürede bulurlar. Bizde o gün şehir dışına bir yakınımızın cemiyetine gitmiştik. Döndüğümüzde eve hırsız girdiğini anladık. Mutfağın kapısını zorlamışlar açamamışlar yan tarafta bulunan pencereden içeri girmişler" dedi.