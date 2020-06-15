Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinada

BURSA Adliyesi'nde, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli 10 kişi karantina altına alındı.

Bursa Adliyesi'nde, geçen cuma günü, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle doktora gitti. Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli olan Mahkeme Başkanı, hakim, savcı ve katipler olmak üzere 10 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. Görevlilerin 14 gün evlerinde karantinaya girmesinden dolayı kapanan mahkemedeki davalara nöbetçi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı öğrenildi. Karantina altına alınan 10 kişinin koronavirüs testlerinin sonuçları bekleniyor.

NİSAN AYINDA 17 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Bursa Adliyesi'nde geçen nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantinaya alınmış, yapılan testler sonucunda karantinaya alınanların koronavirüs testi negatif çıkmıştı.