Polis ekipleri, Bursa'daki eğlence merkezlerinde koronavirüs denetlemesi gerçekleştirdi

500 polisin katıldığı ekiplerle yapılan uygulamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarında bulunanların maske ve sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulunuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 500 polisle koronavirüs uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanlara koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunuldu.Denetimleri motorize ekipler, ahlak ekipler, asayiş ekipleri ve narkotik ekiplerinden oluşan tim gerçekleştirdi.

Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara kuralları hatırlatan polisler, sıklıkla uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLAR DETAYLI OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ

Polis ekipleri, mekanlarda oturan vatandaşları tek tek uyarıp maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı. Polisler, maske ve sosyal mesafeye uyulması, ellerin sık sık yıkanması ve yüze temas edilmemesi gerektiği yönünde vatandaşlara detaylı bilgi verdi.