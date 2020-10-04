Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostanıcı mahallelerinde önlem alıp, kaçak göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu.

2 GÖÇMEN HAVASIZLIK VE SIKIŞMADAN ÖLMÜŞ

16 kişilik minibüste yapılan aramada; 37'si Pakistan, 33'u Afganistan ve 2'si Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'sinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

3 ORGANİZATÖR DE YAKALANDI

Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçak göçmenlerin taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.