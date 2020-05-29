Burhan Kuzu, Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı? sorusuna yanıt verdi

AK Parti kurucularından TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, dün akşam Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 Programı'na konuk oldu. Prof. Dr. Kuzu, Zindaşti'den 19 Mayıs'ta attığı Vahdettin ile ilgili tweetine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİ İLE NASIL TANIŞTI?

Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilgili "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna, "2011 yılında benim teşkilattan arkadaşlarımız; getirdiler Ankara'ya, ne baronluğunu bilirim ne bir şeyini bilirim" yanıtını verdi.

Burhan Kuzu konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Şimdi soruyu duyanlar zannedecek ki, biz bir baronla beraberiz. Böyle bir şey yok Jülide Hanım. Siyasette orada durduğunuz gibi duramazsınız. Bura çok farklıdır. Gelen adamın gbt'sine bakamazsın, kim olduğunu soramazsın, ne oldun diyemezsin, fotoğraf çektirir omzuna atar elini, çek elini diyemezsin, dolayısıyla akşama kadar bin kişiyle fotoğraf çektirdiğimiz anlarımız vardır bizim.

"TEŞKİLATTAN ARKADAŞLAR TANIŞTIRDI"

2011 yılında benim teşkilattan arkadaşlarımız; getirdiler Ankara'ya, ne baronluğunu bilirim ne bir şeyini bilirim. Hayırdır felan dedim, ben İranlıyım hocam dedi. Annem Türk, yarı Türk sayılırım, yatırım yapacağım dedi, ne istiyorsun benden dedim, vatandaşlık dedi. Hay hay dedimm. Sen yap müracaatını, yatırım yapacağım diyen bir adama ne diyeceğim ben? Gayet doğal, bir vekil olarak görevimi yapıyorum.

Müracaat etti... Vatandaşlık genel müdürlüğünden beri aradılar, 'hocam bu adamın dosyası sıkıntılı' dediler, ama bana hiç dosyanın içeriğine girmediler!

ZİNDAŞTİ YURT DIŞINA KAÇTIĞINDA BARON OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

Bahsettiğim o 2011 yılındaki toplantı sırasında fotoğraf çekilmişiz, kendisi birisini öldürmekten azmettirmekten dolayı yargılanırken, cep telefonunda benim fotoğrafımı görmüş polis ya da kimse artık... Onu da basına servis etmişler. Dolayısıyla işin başı sonu özü bu.

İçeri girdiğinde, avukatı bana geldi. Avukatı benim öğrencim. Ben de hakimi aradım. İşin başı, sonu, ortası bu. Açılmış bir dava var devam ediyor, davanın sonucuna bakacağız. Sizi temin ederim ki, ne zaman ki Zindaşti çıktı, yurtdışına kaçtı, baronluk noktasındaki durumunu o zaman öğrendim basında.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BAŞKAHRAMANI ŞÜPHESİZ ATATÜRK'TÜR

Jülide Ateş, Burhan Kuzu'ya, attığı Tweetler üzerinden sorular yöneltmeye devam etti ve "Kurtuluş Savaşı'nın baş kahramanı sizce kimdir?" sorusunu yöneltti. Burhan Kuzu ise bu soruya şu şekilde cevap verdi:

"Şüphesiz Atatürk'tür. Cümlemin bir yerini alıyorlar, tamamını bırakıyorlar. Namaz kılmayana sormuşlar, 'niye namaz kılmıyorsun?' yanıt vermiş 'Kuran-ı Kerim namazı yasaklıyor!', 'Kuran namazı yasaklar mı?" demişler, 'açın okuyun' demiş. 'Kat-i suretle namaza yaklaşmayınız!' yazıyor, okumuşlar hakikaten öyle... Ama devamında içkili olduğu zaman yazıyor...

Dolayısıyla attığım Tweet'lerde 18'inde Mustafa Kemal'i andım, 19'unda Vahdettin Han'ı andım. Niye ikisini beraber okumuyorlar? Fatih Altaylı konuştuğu zaman da orada vardı o tweetlerim. Ben isterdim ki, ikisine de bakarak söylesin. Vahdettin Han'ı anmam Atatürk'ü anmayacağım anlamına mı geliyor?"