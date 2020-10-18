Aralarına kara kedi giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerinin ardından tekrar barışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ünlü çift, bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan çiftin kısa süre önce evleri ayırdıkları ve ilişkilerini tekrar gözden geçirecekleri öğrenildi. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ilk ayrılık sebebi; kıskançlık krizi olduğu iddia edildi.

8 AYDA BOŞANDILAR!

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünyaevine girmişti. Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili 9 ay sonra boşanma kararı almıştı. Kıskançlık sebebiyle daha önce de birçok kez ayrılık kararı alan çifti aileleri barıştırmıştı.

FERHAT GÖÇER, SİNAN AKÇIL'IN SEVGİLİLERİNDEN BAHSEDİNCE KRİZ BAŞLAMIŞTI

Bir düğünde sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsedince Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti. İkilinin aralarındaki gerginliği daha da tırmandıran bu olayın ardından boşanma kararı almışlardı.

"YÜRÜTEMEDİK"

Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen dava yaklaşık 10 dakika sürmüştü. Boşanma davası sonrası yine ayrı ayrı çıkan ikiliden Sinan Akçıl, "Büyük aşk bitti mi?" sorusu üzerine, "Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor. Çok üzgünüz. Hayırlısı olsun, yürütemedik" demişti.