Burcu Kıratlı, Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın diyen Şevval Şahin'e öfke kustu

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, peş peşe doğum günleri için parti verdi. Bu partilerin ilkinde Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken son partilerinde de 10 kişi virüse yakalandı. Parti sonrası "Abartılacak bir şey yok" diyen Şevval Şahin'e ilk tepki Burcu Kıratlı'dan geldi.

"10 KİŞİ KORONAYA YAKALANDI, ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"

Düzenledikleri parti sonrası birçok kişi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin, Uçankuş'a yaptığı açıklamada "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

"BU CEHALET YÜZÜNDEN İNSANLAR ZARAR GÖRÜYOR"

Şahin'in bu açıklamasını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu Burcu Kıratlı ise "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar. Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" diyerek öfke kustu.