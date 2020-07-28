Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak

Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Fatma için çalışmalar devam ediyor. Mart ayında duyurulan Fatma'da başrolinde başarılı oyuncu Burcu Biricik yer alacak.

"HEYECANLI GERİ SAYIM BAŞLADI"

Bu yıl Netflix Türkiye'den üç dizi, bir film ve bir yarışma programı geleceği duyurulmuştu. Bunlardan biri olan 'Şimdiki Aklım Olsaydı', tartışmalar sonrası iptal edilmişti. Diğer yapımlardan 'Fatma' içinse Netflix Türkiye geri sayımın başladığı gösteren bir paylaşım yaptı. Dizide Fatma karakterine Burcu Biricik hayat verecek. Biricik ile ilgili yapılan paylaşımda, "Aramıza hoş geldin #Fatma! Heyecanlı bir geri sayım başladı!" ifadeleri kullanıldı.

Burcu Biricik ise aynı fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaşarak "İçim kıpır kıpır heyecandan. Sete çıkmak için geri sayıma başladık. Fatma'yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum" dedi.