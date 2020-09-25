Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent'teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.

125 MİLYON LİRAYA SATTI

Türkiye-Sırbistan maçında Hakan Çalhanoğlu'yla konuşurken bu konunun gündeme gelmesiyle, Milanlı futbolcu Acarkent'teki tripleks eve talip oldu. Evin fotoğraflarını görüp beğenen Çalhanoğlu ile el sıkışan Yılmaz, yapılan pazarlık sonucu evini 14 milyon liraya yaklaşık 125 milyon liraya sattı.

G.SARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Bu arada Almanya'da doğup büyüyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde. Yıldız futbolcunun İstanbul'dan ev alması, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

(Kaynak: Hürriyet)