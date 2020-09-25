Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı
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Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı

25.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:04

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'tan Fransız ekibi Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın satışa çıkardığı İstanbul'daki 3 katlı lüks villasını Milan'da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 14 milyon euroya yaklaşık 125 milyon liraya satın aldı. Çalhanoğlu'nun İstanbul'da ev alması transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent'teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.

Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 14 milyon euroya sattı

125 MİLYON LİRAYA SATTI

Türkiye-Sırbistan maçında Hakan Çalhanoğlu'yla konuşurken bu konunun gündeme gelmesiyle, Milanlı futbolcu Acarkent'teki tripleks eve talip oldu. Evin fotoğraflarını görüp beğenen Çalhanoğlu ile el sıkışan Yılmaz, yapılan pazarlık sonucu evini 14 milyon liraya yaklaşık 125 milyon liraya sattı.

Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 14 milyon euroya sattı

G.SARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Bu arada Almanya'da doğup büyüyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde. Yıldız futbolcunun İstanbul'dan ev alması, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

(Kaynak: Hürriyet)

Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı
Haber Yorumları (4)
BURAK: Burak okadar parayi nereden kazandi....cemaat baglatisi arastirilsin
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SERKAN: hemşehri hemşehriyi gurbette. . . . .
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YAKIŞIKLI: Çok yakışıklıyım, 22 yaşındayım, zekiyim, bütün liderlik vasıflarını vs. . falan taşıyorum. lakin ne iş bulabiliyorum ne bişey. Şu ülkenin ?''inden her konuda daha iyiyim.
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