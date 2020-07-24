Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor

Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz ile birlikte Galatasaray'dan ayrılacak olan Mustafa Kapı'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray ile sözleşme uzatmayan 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile görüşüyor. İki oyuncunun da aynı menajerlik şirketinde çalışması transfer iddialarını güçlendiriyor.

LILLE'İN NİYETİ OLDUKÇA CİDDİ

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'ın haberine göre Burak Yılmaz'la 2022 yılına kadar anlaşma sağlayan Lille, Galatasaray'dan Mustafa Kapı'yla da görüşme gerçekleştiriyor. Habere göre Fransız kulübü Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak'tan sonra Mustafa Kapı transferinde de oldukça ciddi.

Sarı-kırmızılı kulüp şubat ayında yaptığı bu açıklama ile, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.