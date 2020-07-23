Menajerinin paylaşımı, Burak Yılmaz'ın ayrılığını doğruladı
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille ile anlaşmasının ardından menajeri Ali Egesel'den veda paylaşımı geldi. Bu paylaşım, tecrübeli golcünün transferinin kesinleştiği olarak yorumlandı.
23.07.2020 23:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:54
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa'da top koşturacak. Tecrübeli forvetin Lille transferi birkaç gün içinde resmiyet kazanacak.
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Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.
1 MİLYON EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ
Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçen milli oyuncu, bedelsiz olarak Fransız kulübü Lille ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Golcü futbolcu, 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Beşiktaş'tan geçtiğimiz günlerde alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etmişti.