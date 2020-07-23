Menajerinin paylaşımı, Burak Yılmaz'ın ayrılığını doğruladı

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, yeni sezonda Fransa'da top koşturacak. Tecrübeli forvetin Lille transferi birkaç gün içinde resmiyet kazanacak.

Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğruladı.

1 MİLYON EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçen milli oyuncu, bedelsiz olarak Fransız kulübü Lille ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Golcü futbolcu, 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Beşiktaş'tan geçtiğimiz günlerde alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etmişti.