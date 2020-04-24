Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal

Kariyerinde bir dönem Çin'de de forma giyen Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü Asya ülkesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çin'deki deplasman seyahatlerinin uzunluğuna dikkat çeken Burak Yılmaz, yemek kültürleri nedeniyle tüm dünyaya daha çok hastalıkların geleceğini belirtti.

"GÖRDÜKLERİMDEN SONRA ŞOK OLMUŞTUM"

Çin'e kendi ekibiyle gittiğini söyleyen tecrübeli golcü, "Çin'de abuk sabuk şeylerden ziyade çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün onların pazarına gitmiştim merak ettiğim için. Gördüklerimden sonra şok olmuştum. Ramazan Ayı'nda bunlarla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Hastalıkların olması çok normal. Orada yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu. Ben gittiğimde aşçımız vardı, tercümanımız vardı, ekibimiz vardı. Oradaki en büyük zorluk deplasman maçlarıydı. En yakın deplasman uçakla 3 saat. Bir deplasmana gittik, 6 saat sürdü. Saat farkı çok zorladı beni. Milli takım dönüşlerinde jetlag oluyordum. Ama futbol anlamında kesinlikle, taraftar ve ekonomi olarak gelişmeye açıklar. Öğrenmek isteyen bir ülke. İç sahada her maçımızı 60 bin kişiye oynuyorduk. Deplasman maçlarımız da minimum 30 bin kişi önündeydi. Futbolu geliştirmek istiyorlar, saygı duyuyorum ama bir Türk'ün yaşayabileceği bir yer olarak görmüyorum. Ben 2 seneye yakın kalıp döndüm. Ama dönme şartlarım tamamen ailemle alakalıydı" ifadelerini kullandı.