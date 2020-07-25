Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler

Burak Yılmaz, Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer oldu. 2017 yılında Çin'den ayrılıp Trabzonspor ile Türkiye'ye geri dönen milli oyuncu Fransız ekibine transferi sonrasında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

35 yaşındaki oyuncu, Çin'de oynadığı sırada Galatasaray formasıyla Süper Lig'e geri dönmeyi umduğunu fakat sarı kırmızılı kulübün o dönem kendisini istemediğini ve bunun kısmet olmadığını söyledi. Burak, "Çin'e gittiğimde 'Dönersem inşallah Galatasaray'a dönerim' dedim ama Galatasaray, beni istemedi, kısmet olmadı. Fransa'dan dönerken, Beşiktaş beni isterse, teknik adam olursam teknik adam olarak, yönetici olursam yönetici olarak, arkadaş olarak isterlerse arkadaş olarak, Beşiktaş'a dönerim. Başkanımız da bunun sözünü verdi. Beşiktaş isterse, dönerim" dedi.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE BİR ŞEY"

TRT Spor'a konuşan ve Beşiktaş'ta oynamanın başka bir duygu olduğunu da belirten Burak, "Trabzonspor'dayken Laizo ve Lokomotiv Moskova, beni istemişti. Menajerlerim 'Gitseydin bambaşka olacaktı' dediler. Ancak Galatasaray'da inanılmaz bir sezon geçirdim. Galatasaray'dayken West Ham istedi ama gitmedim ve 3 kupa, 4 yıldızı taktık. Çin'den dönerken İtalya durumu vardı ama Trabzonspor'u seçtim. Sonra kadro dışı kaldım ve Beşiktaşımıza geldim. Bırak oynamayı, goller atmayı, Beşiktaş'ta kaptan oldum. İlk maçımla sonra Fenerbahçe maçında aynı heyecan vardı. Beşiktaş işte böyle bir şey. Bu başka bir duygu, başka bir şey. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİ AYRI"

Beşiktaş'a geldiği dönemde teknik direktörü olan Şenol Güneş'e de vurgu yapan golcü isim, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

"Şenol Güneş'in yeri bende ayrı. Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın ile de çalıştım. İkisi de kaliteli insanlar. Beşiktaş'a iyi ki geldim, gelemeyebilirdim de. 1,5 yılda çok gol attım, çok sist yaptım. Taraftarlarımızla barıştık demeyeceğim ama gönüllerini biraz olsa aldım. Bana tezahürat yaptılar, sarıldık. Beşiktaş'ın 1,5 yıl formasını giydim. Harika bir seneydi."