Burak Yılmaz'dan Arda Turan sözleri: Galatasaray'da oynamak için sabırsızlanıyor

Beşiktaş'tan ayrılan ve Lille anlaşan Burak Yılmaz, yakın arkadaşı Arda Turan hakkında açıklamada bulundu.

TRT SPOR'un canlı yayınına bağlanan Burak, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini söyledi.

Burak Yılmaz açıklamasında, "Arda'nın Galatasaray transferi birazcık nasıl diyeyim, yanlış bir kelime söylemeyeyim. İnşallah olur. İnşallah Arda'nın ve Galatasaray'ın gönlüne göre olur. Arda Turan, Galatasaray taraftarıyla kavuşmak için sabırsızlanıyor. Onların buluşmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

TERİM DE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Arda Turan'ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söylemişti.

Basın toplantısında konuşan deneyimli hoca, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.