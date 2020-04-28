Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Çin'de yenilen yemeklerle ilgili yaptığı açıklamanın tepki görmesinin ardından açıklama yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Çin'den özür dileyen Burak Yılmaz "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim." dedi.

Burak Yılmaz ayrıca "Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli golcü kısa bir süre önce "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. İnsanlarımız oruçlu, gördüklerimin isimlerini veremem. Çok ilginç şeyler yiyorlar, oradan daha çok hastalık gelir. Yeme içmenin sınırı yok. Hayvan restoranları var. Restoranda köpek yiyorlar. Köpek bunların içinde en iyi denebilir. Onlar da böyle görmüş." şeklinde konuşmuş ve bu açıklamalar Çin'de ciddi şekilde tepki görmüştü.